اجتماع طارىء لمجلس الأمن حول غزة

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول غزة صباح اليوم الخميس.
وطلب سفراء الدول العربية في الامم المتحدة عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لدراسة الوضع في غزة وذلك اثناء لقاء أمس الاربعاء مع الرئاسة الرواندية للمجلس.
وصرح السفير الكويتي منصور العتيبي باسم المجموعة العربية للصحافيين قائلا: "طلبنا من الرئيس ان يجتمع المجلس ويعالج مسالة الوضع الخطير في غزة".
وطلب السفير الكويتي من المجلس "العمل على وقف العدوان الاسرائيلي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
ومن جهته، راى السفير السعودي عبد الله المعلمي انه "من غير المبرر الاستخدام غير المتكافىء للقوة" من قبل الجيش الاسرائيلي. ودعا مجلس الامن "الى اتخاذ اجراءات لحماية السكان".
واتهم الممثل الفلسطيني رياض منصور، المجلس بانه "يراوح الخطى خلال العدوان المتواصل".
وفي حديثه مع الصحافيين لاحقا، قال السفير الاسرائيلي رون بروسور ان "حماس اطلقت هذا النزاع ولا تترك لنا الخيار"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجيش الاسرائيلي "يستخدم ضربات محددة لتفادي قتل مدنيين".