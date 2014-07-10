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اجتماع طارىء لمجلس الأمن حول غزة

المصدر: الأمم المتحدة (الولايات المتحدة) – فرانس برس
غارات اسرائيل على غزة المتواصلة منذ الاثنين اودت بحياة 68 فلسطينياً وإصابت 600 آخرين
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أعلن مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول غزة صباح اليوم الخميس.

وطلب سفراء الدول العربية في الامم المتحدة عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن الدولي لدراسة الوضع في غزة وذلك اثناء لقاء أمس الاربعاء مع الرئاسة الرواندية للمجلس.

وصرح السفير الكويتي منصور العتيبي باسم المجموعة العربية للصحافيين قائلا: "طلبنا من الرئيس ان يجتمع المجلس ويعالج مسالة الوضع الخطير في غزة".

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اسرائيليون يحاولون الاحتماء اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل اسرائيليون يحاولون الاحتماء اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل اسرائيليون يحاولون الاحتماء اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل
حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل
حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل
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اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل
حريق عقب قصف صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل حريق عقب قصف صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل
اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل
عناصر من الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام عناصر من الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام
صاروخ M75 كتائب القسام صاروخ M75 كتائب القسام صاروخ M75 كتائب القسام

وطلب السفير الكويتي من المجلس "العمل على وقف العدوان الاسرائيلي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ومن جهته، راى السفير السعودي عبد الله المعلمي انه "من غير المبرر الاستخدام غير المتكافىء للقوة" من قبل الجيش الاسرائيلي. ودعا مجلس الامن "الى اتخاذ اجراءات لحماية السكان".

واتهم الممثل الفلسطيني رياض منصور، المجلس بانه "يراوح الخطى خلال العدوان المتواصل".

وفي حديثه مع الصحافيين لاحقا، قال السفير الاسرائيلي رون بروسور ان "حماس اطلقت هذا النزاع ولا تترك لنا الخيار"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الجيش الاسرائيلي "يستخدم ضربات محددة لتفادي قتل مدنيين".

كلمات دالّة

#غزة, #حماس, #إسرائيل, #مجلس الأمن, #إدانة

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