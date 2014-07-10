اجتماع طارىء لمجلس الأمن حول غزة

النار مشتعلة في مستوطنة سديروت بعد سقوط صاروخ اطلق من غزة

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قصف اسرائيلي لسيارة تابعة لمحطة تلفزيونية اودى بحياة صحفي فلسطيني في غزة

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الامن الاسرائيلي يحتمي اثناء اطلاق صواريخ من غزة على قاعدة زيكيم العسكرية في اسرائيل

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الجيش الاسرائيلي يتفقد موقع سقوط شظايا صاروخ اطلق من غزة على القدس

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غارة اسرائيلية غلى غزة

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الجيش الاسرائيلي يتفقد موقع سقوط شظايا صاروخ اطلق من غزة على القدس

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غارة اسرائيلية على غزة

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تشييع ضحايا غارة اسرائيلية على غزة

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غارة اسرائيلية على غزة

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حريق في محيط مستوطنة اسرائيلية سببه صاروخ اطلق من غزة

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حفرة ضخمة سببها قصف منزل في غارة اسرائيلية على غزة

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غارة اسرائيلية على غزة

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عناصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي يحملون صواريخ لاطلاقها من غزة

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غارة اسرائيلية على غزة

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غارة اسرائيلية على غزة تقتل طفل في منزله

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آثار قصف صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل

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آثار قصف صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل

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اسرائيليون ينبطحون على الارض اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل

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جنود في الجيش الاسرائيلي يحتمون اثناء اطلاق صواريخ من غزة على قاعدتهم

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اسرائيليون يحاولون الاحتماء اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل

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آثار قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل

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اسرائيليون يحاولون الاحتماء اثناء قصف صاروخ من غزة على اسرائيل

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حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل

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حريق عقب قصف صاروخ من غزة على مستوطنة في اسرائيل

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صاروخ M75 يطلق من غزة

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اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل

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اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل

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حريق عقب قصف صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل

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اسرائيليون يحتمون اثناء اطلاق صاروخ من غزة على تل ابيب في اسرائيل

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عناصر من الكوماندوز البحري التابع لكتائب القسام

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صاروخ M75 كتائب القسام

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