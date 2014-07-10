الأردن.. احتجاج غاضب ضد السفارة الإسرائيلية

اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن الأردنية ومحتجين حاولوا الوصول الى مقر السفارة الاسرائيلية في عمان مساء الأربعاء، حيث تصدت لهم قوات الأمن بالقوة، فيما علمت "العربية نت" أن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المحتجين واصابت عدداً آخر بجراح خلال محاولتها فض التظاهرة التي حاولت الاقتراب من مبنى السفارة.

وشارك مئات الأردنيين في تظاهرة كبيرة انطلقت بعد صلاة التراويح من المساجد المحيطة بالسفارة الاسرائيلية في منطقة "الرابية" الراقية بغرب العاصمة عمان، وذلك احتجاجاً على العملية الاسرائيلية ضد قطاع غزة والقصف المتواصل الذي أودى بحياة عدد من المدنيين من بينهم نساء وأطفال.

وقال أحد المشاركين في التظاهرة لــ"العربية نت" أن عشرات المحتجين أصيبوا عندما استخدمت قوات الدرك الغاز المسيل للدموع والهروات لتفريق التظاهرة، مؤكداً أن 12 حالة اصابة على الأقل تم نقلها الى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، فيما أفاد المصدر ذاته أن أكثر من 10 أشخاص تم اعتقالهم عندما حاولوا الاقتراب من السفارة الاسرائيلية.

واستمرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن حتى الساعات الأولى من فجر الخميس، حيث ألقى محتجون بالحجارة على قوات الدرك التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع.

الى ذلك، شهدت مدينة العقبة الأردنية الساحلية التي تبعد كيلومترات قليلة عن مدينة ايلات الاسرائيلية تظاهرة ليلية نددت بالحرب الاسرائيلية على قطاع غزة والتي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين

