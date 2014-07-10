الطيران الإسرائيلي استهدف 322 هدفاً في قطاع غزة

أطلق الطيران الإسرائيلي النار ليل الأربعاء-الخميس على أكثر من 300 هدف في قطاع غزة في الحملة التي يشنها ضد حركة حماس رداً على مواصلة إطلاق الصواريخ على إسرائيل، على ما أعلن متحدث باسم الجيش.

وقال المتحدث بيتر ليرنر للصحافيين: "أطلقنا النار على 322 هدفا خلال الليل في غزة ما يرفع إلى 750 العدد الإجمالي من الأهداف التابعة لحركة حماس التي أصابها الجيش منذ بدء عملية الجرف الصامد".

وأوضح أن الغارات أصابت مواقع لإطلاق الصواريخ وأنفاقا ومراكز قيادية لحماس. وأضاف: "إننا نواصل عمليتنا لتشديد الضغط على حماس"، مشيراً إلى أن "العملية البرية هي خيار محتمل".

وتابع: "تم استدعاء أكثر من 20 ألف جندي من الاحتياط لكن الهجوم البري سيكون الخيار الأخير فقط إن اعتبرنا أنه ضروري".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش أن ثمانية صواريخ أطلقت الليل الماضي من قطاع غزة على إسرائيل، ما يرفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 300 منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية.