"القبة الحديدية" تعترض صواريخ فوق تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن نظام "القبة الحديدية" اعترض صاروخا أطلق صباح اليوم من قطاع غزة باتجاه تل أبيب، بعدما كان أعلن في وقت سابق عن اعتراض صاروخين مماثلين.

وتبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان إطلاق صاروخين على تل أبيب.

وكان راديو الجيش الإسرائيلي قد قال إن نشطاء فلسطينيين في قطاع غزة أطلقوا صواريخ على مدينة تل أبيب صباح اليوم الخميس، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في المدينة.

وأضاف الراديو أن منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي أسقطت صاروخين على الأقل.

ومن جهتها عرضت "القناة الأولى" بالتلفزيون الإسرائيلي في بث مباشر لقطات تظهر اعتراض أحد الصاروخين.