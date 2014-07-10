صورة روسيا وفلاديمير بوتين تتدهور في العالم

أظهرت دراسة أميركية أن صورة روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين تتدهور في العالم، وخصوصا في أوروبا والولايات المتحدة بعد الدور الذي لعبته موسكو في الأزمة في أوكرانيا.

وتراجعت صورة روسيا خلال عام مع حصولها على 43% من الآراء السلبية مقابل 34% من الآراء الإيجابية، بحسب الدراسة التي أجراها معهد "بيو" للأبحاث بين 17 مارس و5 يونيو وشملت 48 ألف شخص من 44 دولة بينها روسيا.

وتم استطلاع جميع الأشخاص بعد صدور إعلان فلاديمير بوتين في 18 مارس بشأن ضم منطقة القرم الأوكرانية.

وتراجعت الآراء المؤيدة لروسيا إلى حد كبير خلال عام وخصوصا في الرأي العام الأميركي، حيث ازدادت الآراء السلبية بمقدار 29 نقطة والرأي العام الأوروبي.

وتظهر بولندا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا وإيطاليا بصورة خاصة زيادة في الآراء السلبية تفوق 10 نقاط مئوية.

واليونان البلد الأوروبي الوحيد الذي ينظر بإيجابية إلى روسيا سواء في 3013 أو في 2014 مع تقدم الآراء السلبية بنقطتين فقط.

أما الأوكرانيون أنفسهم فقد تبدل رأيهم بروسيا بشكل تام منذ 2011، العام الذي جرى فيه آخر استطلاع للرأي. فقد أبدى 60% آراء سلبية مقابل 11% قبل ثلاث سنوات، والأرقام تختلف بحسب المناطق حيث تتركز الآراء السلبية في الغرب 83% أكثر منها في الشرق الناطق بالروسية (43%). أما في القرم فتراجعت هذه النسبة إلى 4% فقط.

كذلك تتدهور صورة روسيا في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية، ولو بنسب أقل. أما في إفريقيا، فصورة روسيا تميل إلى الإيجابية باستثناء في جنوب إفريقيا، بالرغم من تسجيل تراجع في نسبة التأييد.

وفي آسيا فإن صورة روسيا تتعزز في الصين مع تقدمها 16 نقطة وتسجل غالبية من الآراء الإيجابية كما في فيتنام وتايلاند وبنغلادش.