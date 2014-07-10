مجلس الأمن يدعو لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وعودة الهدوء لقطاع غزة، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن عقدت اليوم خصيصاً لبحث الوضع المتفاقم في القطاع. وشدد الأمين العام على ضرورة أن يعالج وقف إطلاق النار الدائم أسباب الأزمة.

وأضاف: "اليوم نواجه فصلاً جديداً من التدهور الكامل للأوضاع بين إسرائيل وقطاع غزة، فيما تهديد الهجوم البري لايزال ملموساً. ويمكن الحيلولة دون وقوعه إذا ما أوقفت حركة حماس إطلاق الصواريخ".

وكشف بان كي مون عن أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، دعا مصر إلى إعادة وساطتها لوقف إطلاق النار من الجهتين، على أساس وقف إطلاق النار الذي سبق وتم إجراء التهدئة على أساسه عام 2012.

وقال بان كي مون، إنه لابد من استئناف المفاوضات على أساس حل الدولتين، محذرا من انتقال الأزمة إلى الضفة الغربية.

وأوضح المسؤول الأممي أنه "لابد من ضبط النفس والتحلي بالتصرف المسؤول، وأنه لا يمكن التسامح مع الاستخدام المفرط للقوة وتعريض حياة المدنيين للخطر".

وعاد بان كي مون ليقول إن "التوتر الحالي ناتج عن مقتل 4 شبان من الطرفين بطريقة مروعة".

وفي كلمته، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي لبحث التصعيد الإسرائيلي على غزة، قال مندوب فلسطين، إن "الحالة الإنسانية في غزة في تدهور مستمر وخطيرة"، واصفا ما تقوم به إسرائيل بأنه ينافي القوانين الدولية والأخلاق الإنسانية.

وأعلن مندوب فلسطين في الأمم المتحدة مقتل أسرة من 8 أشخاص في غارة إسرائيلية، اليوم الخميس، معتبرا الغارات الإسرائيلية في غزة عقابا جماعيا. وأضاف مندوب فلسطين بقوله "الدفاع عن النفس لا يبرر قتل الأطفال الفلسطينيين".

من جانبه، طالب المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، بوقف المجزرة الضخمة التي تحصل في غزة، مشدداً على أن إنهاء الأزمة يكون بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ومن موسكو، اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه من "الضروري" وقف المواجهة المسلحة بشكل عاجل" في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن المحادثة الهاتفية تركزت على "التدهور السريع للوضع" في قطاع غزة وجنوب إسرائيل، وجاءت بمبادرة من نتنياهو.

كما أفاد بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية أن الرئيس فرنسوا هولاند أعرب الخميس عن "قلقه" للرئيس محمود عباس بشأن الوضع في غزة، معتبراً أن "التصعيد يجب أن يتوقف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي "أشاد بحس المسؤولية" لدى عباس خلال اتصال هاتفي بين الاثنين، كما أشاد بالجهود التي يبذلها "توصلاً إلى تهدئة التوتر".

