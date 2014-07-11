"القسام" تطالب شركات الطيران بوقف رحلاتها لإسرائيل

طلبت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الجمعة، من شركات الطيران الأجنبية وقف كافة رحلاتها إلى إسرائيل، بسبب المخاطر المحدقة بكافة المطارات، وذلك بعد إعلانها استهداف مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب.

وقبلها بقليل، تبنت كتائب القسام إطلاق "أربعة صواريخ من طراز "إم. 75" على مطار بن غوريون".

ومن جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن نظام "القبة الحديدية" اعترض ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة على منطقة تل أبيب.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر في مطار بن غوريون لوكالة "فرانس برس" أن المطار يعمل كالمعتاد، فيما قال شهود عيان في تل أبيب إنهم سمعوا أصوات أربعة أو خمسة انفجارات بعد دوي صفارات الإنذار.

وفي وقت سابق من اليوم، سقط صاروخ أطلق من قطاع غزة على محطة للوقود في مدينة أشدود بجنوب إسرائيل، متسبباً بانفجار كبير وإصابة ثلاثة أشخاص، بحسب ما أعلن الجيش ومصادر طبية.

وأفاد الجيش في بيان: "تم إطلاق دفعة من الصواريخ على أشدود، أصاب أحدها محطة وقود متسبباً بأضرار جسيمة".

ومن جهتها، قالت المصادر الطبية إنه تم نقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى، أحدهم إصابته خطيرة جدا.

وأضافت المصادر الطبية أن فرق الإطفاء تعمل على إطفاء الحريق الكبير الذي اندلع بالمحطة في مدينة أشدود التي تقع على مسافة 28 كلم شمال غزة.

من جهة أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن ضرراً بالغاً لحق بأحد المنازل في مدينة بئر السبع، جنوب إسرائيل، إثر إصابته بصاروخ أطلق من قطاع غزة.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي في تغريدة على "تويتر" أن 20 صاروخاً أطلقت على المدينة خلال ساعة واحدة صباح الجمعة.