نتنياهو يرفض وقف القصف ولبنان يوقف مطلق الصواريخ

المصدر: القدس ، بيروت – فرانس برس ، رويترز

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة أنه لن يستجيب للضغوطات الدولية لوقف الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتي أوقعت أكثر من مئة قتيل فلسطيني.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحافي عقده في مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب: "لن يمنعنا أي ضغط دولي من ضرب (الإرهابيين) الذين يهاجموننا"، على حد تعبيره.

مطلق صورايخ لبنان من "الهبارية"

وفي لبنان، تمكن فرع الاستقصاء في الجنوب اللبناني من إلقاء القبض على مطلق الصواريخ التي سقطت على شمال إسرائيل، وهو حسين عزات عطوي من بلدة الهبارية وهو جريح، تم إلقاء القبض عليه أثناء تلقيه العلاج في أحد المستشفيات.

وكانت إسرائيل، أعلنت أن صاروخاً أطلق من جنوب لبنان وسقط على شمال إسرائيل بدون التسبب بضحايا أو أضرار، وقدمت تل أبيب شكوى إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان اليونيفل، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن المدفعية ردت مستهدفة جنوب لبنان.

صورايخ من جنوب لبنان

وقبل ذلك، سقط صاروخ واحد على الأقل، أطلق من جنوب لبنان صباح اليوم الجمعة، على شمال إسرائيل، فردت المدفعية الإسرائيلية مستهدفةً جنوب لبنان.

وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، أن صاروخاً واحداً سقط في حقل من دون التسبب بضحايا أو أضرار، فيما أكدت الإذاعة العامة أن صاروخي كاتيوشا سقطا في منطقة تقع شمال مدينة كريات شمونة.

وأوضحت الإذاعة أن أحد الصاروخين سقط على طريق في وقت لم تكن تعبر أي سيارة.

ومن جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسيمة ومصادر أمنية أخرى أن صاروخين على الأقل أطلقا من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل صباح اليوم الجمعة.

ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش، بيتر ليرنر، خلال مؤتمر صحافي: "سنجري تحقيقاً لمعرفة إن كان عملا رمزيا أو تحركا أكثر جدية".

كما كشف ليرنر أن المدفعية الإسرائيلية ردت مستهدفة جنوب لبنان. وفي سياق متصل، طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المنطقة التي وقعت فيها الصواريخ متابعة حياتهم بشكل طبيعي.

واستبعد مسؤولون عسكريون تحدثت إليهم الإذاعة الإسرائيلية أن يكون حزب الله خلف عمليات إطلاق الصواريخ، معتبرين أن الحزب الذي يسيطر على جنوب لبنان "لا مصلحة له على الإطلاق في الدخول في مواجهة مع إسرائيل".

شكوى إسرائيلية للأمم المتحدة

وأضافت الإذاعة: "لا بد أنها منظمة فلسطينية صغيرة تريد إبداء تضامنها مع حماس التي يهاجمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة".

وذكرت الإذاعة أن إسرائيل رفعت شكوى إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" في شأن هذه الحادثة.

وأكد مصدر أمني لبناني الحادث مشيراً إلى أن عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان على إسرائيل "يصل إلى ثلاثة". وقال المصدر لـ"فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه، إن "الإسرائيليين ردوا بإطلاق حوالي 25 قذيفة على مقربة من بلدة كفرشوبا" في جنوب لبنان.

وأضاف: "لم يسفر ذلك عن أي إصابات وسقطت القذائف في حقول وليس على منازل"، مشيراً إلى أن "الوضع على الحدود هادئ الآن ولم تعتقل قوات الأمن أحداً لاستجوابه".

ومن جانبها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن إسرائيل أطلقت 25 قذيفة على جنوب لبنان رداً على إطلاق الصاروخ.