تظاهرة أمام سفارة إسرائيل بلندن احتجاجاً على حرب غزة

شارك الآلاف من أبناء الجالية العربية والمسلمة في بريطانيا، ومعهم أعداد كبيرة من المتضامنين الأجانب في تظاهرة كبيرة أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، مساء الجمعة، تنديداً بالحرب المستمرة على قطاع غزة والتي أودت بحياة العشرات من الأبرياء الفلسطينيين بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن.

وجاء تنظيم المسيرة بمشاركة المئات من المنظمات الأهلية البريطانية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوق الإنسان، فيما جاء تنظيم التظاهرة تحت شعار: "أوقفوا القصف، أوقفوا القتل، أطلقوا سراح فلسطين".

وقال منظمو المسيرة لـ"العربية.نت"، إنها تميزت بمشاركة أعداد كبيرة من النشطاء الأجانب المتضامنين مع الشعب الفلسطيني والرافضين للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأطلق المشاركون في التظاهرة هتافات تطالب الحكومة البريطانية ورئيسها ديفيد كاميرون بالتحرك سريعاً على الساحة لإنقاذ قطاع غزة من عملية تدمير جديدة قد تقوم بها إسرائيل.

في هذه الأثناء، جمع نشطاء بريطانيون آلاف التوقيعات على عريضة رفعوها إلى رئاسة الحكومة البريطانية في "تن داوننج ستريت" تطالب بموقف بريطاني عاجل يوقف الحرب ويجنب المدنيين ويلاتها.

وقالت العريضة التي حصلت "العربية.نت" على نسخة منها: "إن بريطانيا كواحدة من القوى الثمانية الكبرى في العالم يقع على عاتقها واجب التدخل من أجل التهدئة، وفرض هدنة بين الجانبين توقف إطلاق النار".

يشار إلى أن هذه المسيرة الحاشدة هي الثانية التي يتم تنظيمها أمام السفارة الإسرائيلية في لندن منذ بدأت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قبل أيام، وهي واحدة من بين أكبر المسيرات المؤيدة للشعب الفلسطيني منذ عدة سنوات.