غارات إسرائيل تدمر 120 منزلاً بغزة وتلحق الضرر بآلاف

أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة عن تدمير أكثر 120 منزلاً بشكل كامل، فيما بلغ عدد المنازل المتضررة بشكل جزئي الـ3700، بحسب إحصائيات أعلن عنها إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة.

وتشير الإحصائيات الفلسطينية إلى تضرر3 مستشفيات بشكل جزئي، هي: مستشفى بلسم (شمال قطاع غزة) والمستشفى الأوروبي (في خانيونس جنوب القطاع) ومستشفى الوفاء (شرق مدينة غزة)، إضافة إلى تضرر إحدى العيادات الطبية شمال القطاع، بفعل استهداف أراضٍ أو مبانٍ مجاورة لهذه المشافي بالقصف.

كما أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير 19 مقراً أمنياً تتبع لوزارة الداخلية، منها مقرات لأجهزة الشرطة والأمن الوطني والأمن الداخلي، بالإضافة لمكتب وزير الداخلية.

وفي سياق متصل، وقعت أضرار كبيرة في شبكات الكهرباء والصرف الصحي، بالإضافة لخسائر كبيرة لا يمكن حصرها حالياً، في الأراضي الزراعية التي استهدف العديد منها.