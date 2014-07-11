غارة كل 4 دقائق ونصف على غزة.. والمحصلة 1100 "هدف"

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يضرب هدفا في قطاع غزة كل 4 دقائق ونصف الدقيقة منذ بدء عملية "الجرف الصامد" العسكرية ضد قطاع غزة قبل 4 أيام، مشيرا إلى أنه تم بالإجمال ضرب 1100 هدف حتى صباح اليوم الجمعة.

وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن "كميات هائلة من المتفجرات ضربت بنية حماس التحتية في قطاع غزة، نضرب هدفا كل 4 دقائق ونصف في القطاع".

واعتبر أدرعي، في تغريدة له على "تويتر"، أن الفلسطينيين في قطاع غزة "يواصلون الاعتداءات الصاروخية بسبب الضربات المؤلمة التي تستهدف قدراتهم"، مضيفاً أن "1100 هدف تم تدميرها وهناك مئات الأهداف الأخرى أمامنا".

وفي سياق متصل، ذكر المتحدث العسكري أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 210 غارات خلال 24 ساعة من بينها 50 ليل الخميس-الجمعة، ضد أهداف مرتبطة بحركة حماس في قطاع غزة.

ومن بين أهداف الغارات 81 موقعا تستخدم لإطلاق الصواريخ، فضلا عن أنفاق ومراكز قيادة لحركة حماس ومكاتب تابعة لمؤسسات حكومية، بحسب ما أوضح المتحدث خلال مكالمة هاتفية مع وكالة "فرانس برس".

وشاهد مصور "فرانس برس" عددا من السفن وهي تحترق في ميناء غزة وخاصة سفينة "فلك غزة" التي تعود إلى منظمة عالمية مناصرة للقضية الفلسطينية وكانت ستسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

إلى ذلك، أطلق ناشطون من قطاع غزة 194 صاروخا باتجاه جنوب إسرائيل دمر نظام القبة الحديدية 43 منها.