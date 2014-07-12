غزة: جهود عربية أميركية بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار

أفاد مراسل قناة "العربية" في نيويورك بالتوصل لاتفاق بين المجموعة العربية ممثلة في الأردن، وبين الولايات المتحدة وأطراف أخرى في مجلس الأمن؛ بغية استصدار قرار يتعلق بالوضع في غزة.

ويتطلب البيان موافقة البيت الأبيض وجميع أعضاء مجلس الأمن.

وأكدت مصادر لقناة "العربية" أن البيان غير الملزم سيشمل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، ومطالبة جميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الإنسانية والدولية والعودة لطاولة المفاوضات.

مشروع القرار يناشد أيضاً الأطراف والمجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق السلام الشامل المبني على رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

وكان مجلس الأمن عقد اجتماعاً طارئاً؛ لبحث التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.