غزة: أنباء عن نص اتفاق للتهدئة بوساطة عربية-فلسطينية

أفادت مصادر لقناة "العربية" ببلورة نص اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بوساطة عربية-فلسطينية لم تتضح تفاصيله بعد.

وذكرت الأنباء أن حركة حماس ترفض مناقشة النص المطروح للتهدئة.

وفي سياق متصل، أكد ناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أنه لا يوجد أيُ تغيير في التعليمات المعطاة للجيش حيال الغارات على غزة.

وفي سياق متصل، كشف موقع صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية أن مصر ودولة أخرى قدمت مبادرة لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

المبادرة المقدمة تتضمن إطلاق سراح 56 سجيناً فلسطينياً من سجون الاحتلال، وهم نفس السجناء الذين أطلق سراحهم ضمن صفقة المبادلة بالجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط وأعيد اعتقالهم بعد ذلك.

وتؤكد "يدعوت أحرنوت" أنه حتى الآن ترفض حماس وقف إطلاق النار، بينما أعربت تل أبيب عن استعدادها لمناقشة بنود الوثيقة، حسب الصحيفة.