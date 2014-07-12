الحوثيون يستعدون للانسحاب من مدينة عمران

أفاد مراسل "العربية" في صنعاء أن جماعة الحوثي وافقت على إخلاء مسلحيها لمعسكر اللواء 310 مدرع، الذي تم اقتحامه في مدينة عمران، الثلاثاء الماضي، وقتل قائدهم العميد حميد القشيبي.

ومن المتوقع، حسب مصادر حوثية، أن تصل إلى عمران خلال الساعات القادمة كتيبة من قوات اللواء التاسع جيش قادمة من صعدة، لاستلام المعسكر، وذلك كخطوة أولى لانسحاب الحوثيين من مدينة عمران.

ورغم الضغوط الإقليمية والدولية على الحوثيين للانسحاب الكامل من عمران وإعادة الأسلحة والعتاد الحربي الذي استولوا عليه من الجيش اليمني، تتواصل الاشتباكات والمواجهات العنيفة بين مسلحي الحوثيين وقوات الجيش في عدد من مناطق مديرية همدان شمال العاصمة صنعاء.

ودارت اشتباكات عنيفة حول جبل "ظين" الاستراتيجي المطل على مطار صنعاء من الجهة الشمالية، كما قتل 7 أشخاص من مسلحي الحوثيين ورجال القبائل في مواجهات تدور منذ عدة أيام في محافظة الجوف شمال شرق العاصمة صنعاء.

وجاء رد فعل الحوثيين على ما يبدو، تلبية لدعوة وجهها مجلس الأمن الدولي، بحسب ما أعلن، الأحد، المتحدث باسمهم محمد عبدالسلام، مضيفا أن كتيبة للجيش النظامي في طريقها إلى المدينة.

وقال عبدالسلام لوكالة فرانس برس، إن "رجالنا المسلحين سينسحبون من عمران بمجرد أن تنتشر في المدينة كتيبة من الجيش"، توجهت، الأحد، إلى عمران آتية من صعدة، معقل المتمردين الشيعة، لافتا إلى أن هذه التسوية "تم التفاوض في شأنها مع وزارة الدفاع".