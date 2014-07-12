غزة: سرايا القدس تشتبك مع قوات إسرائيلية على الحدود

أعلنت "سرايا القدس" - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي - أن وحدة المغاوير التابعة لها اشتبكت مع قوات إسرائيلية خاصة على حدود قطاع غزة.

وقال بيان لـ"سرايا القدس" إن هناك خسائر في صفوف الإسرائيليين، وإن "سرايا القدس" ستعلن عن التفاصيل في وقت لاحق.

من ناحية أخرى ارتفعت حصيلة القتلى في صفوف الفلسطينيين إلى 108 ونحو 800 جريح، وذلك في حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم نية إسرائيل وقف الحملة العسكرية التي تشنها على القطاع منذ أربعة أيام.

هذا.. وتستمر الغارات الإسرائيلية على القطاع من دون توقف، تزامناً مع الانتشار على الحدود استعداداً لعملية برية محتملة.

وردت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" على الغارات بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل، والتي استهدف آخرها مطار "بن غوريون" وقاعدة "تسليم" ومحطة للوقود في أسدود.