إسرائيل.. المجلس الأمني يقرر مواصلة قصف غزة

قرر المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر مساء اليوم الأحد الاستمرار في تجنيد القوات والقصف الجوي ضد قطاع غزة. ولا توجد حتى الساعة تعليمات للتوغل البري.

وفي تتطور سابق، دعا الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد سكان عدة مناطق شمال قطاع غزة إلى إخلاء منازلهم "فوراً"؛ ترقباً لغارات جوية ضخمة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن الطيران الإسرائيلي قام بإلقاء منشورات على شمال القطاع في منطقة غير بعيدة عن الحدود مع إسرائيل، مطالباً السكان المدنيين بترك منازلهم قبل الظهر للتوجه إلى الجنوب.

وأضاف أن "هذه المنشورات حذرت سكان بيت لاهيا وطلبت منهم الابتعاد من أجل سلامتهم عن ناشطي حماس أو المواقع التي يعملون منها".

وهي المرة الأولى التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بتوجيه إنذار إلى سكان غزة منذ بدء العملية العسكرية الثلاثاء.

وقال البيان إن "الجيش الإسرائيلي ينوي مهاجمة البنى التحتية الإرهابية"، موضحاً أن "العملية قصيرة ومؤقتة والذين لا يلتزمون بهذه التعليمات يعرضون حياتهم وحياة عائلاتهم للخطر".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو الإسرائيلي "سينتقل إلى خطوة جديدة بشنّ هجمات لم يسبق لها مثيل" وستستهدف أماكن إطلاق الصواريخ طويلة المدى التي أطلقت على إسرائيل في الأيام الأخيرة.