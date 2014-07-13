إسرائيل تقصف لبنان بالمدفعية رداً على هجمات صاروخية

قالت مصادر أمنية لبنانية والجيش الإسرائيلي إن صواريخ أطلقت على شمال إسرائيل من لبنان، اليوم السبت، وإن الجيش الإسرائيلي رد بإطلاق قذائف المدفعية في ثاني واقعة من نوعها خلال يومين.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "الأنباء الأولية تشير إلى أن صاروخين على الأقل أطلقا من لبنان سقطا في أرض فضاء شمالي نهاريا. لا توجد أضرار أو إصابات حتى الآن"، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية أطلقت قذائف المدفعية باتجاه مصدر إطلاق الصواريخ.

وأكد مصدر أمني لبناني إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان.

ومن ناحيته، أوضح مصدر أمني لبناني لوكالة "فرانس برس" أن ما لا يقل عن صاروخ واحد أطلق عند الساعة 19:20 غرينتش من منطقة تقع إلى شمال مرفأ صور وعلى بعد 10 كلم من الحدود مع إسرائيل.

وتحدثت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية عن انطلاق ثلاثة صواريخ.

وكان صاروخ كاتيوشا قد أطلق من لبنان صباح الجمعة وسقط في شمال إسرائيل من دون وقوع ضحايا أو خسائر. ورفعت إسرائيل شكوى لدى قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.