هادي يعزل قادة.. والحوثيون يستعدون للانسحاب

أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عدداً من القرارات العسكرية التي تقضي بإقالة قائدي المنطقتين العسكريتين الأولى ومقرها وادي حضرموت والسادسة ومقرها محافظة عمران.

وقضى قرار رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم 22 بتعيين العميد الركن عبدالرحمن عبدالله الحليلي قائداً للمنطقة العسكرية الأولى، وقائداً للواء 37 مدرع خلفاً للواء محمد عبدالله الصوملي.

كما قضى القرار رقم 23 بتعيين العميد الركن محمد يحيى الحاوري قائداً للمنطقة العسكرية السادسة خلفاً للواء محمد علي المقدشي، الذي عين مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتأتي إقالة قائد المنطقة العسكرية السادسة بعد سقوط مدينة عمران تحت سيطرة الحوثيين، واقتحام معسكر اللواء 310 مدرع ومقتل قائده العميد حميد القشيبي، كما كانت إقالة قائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الصوملي متوقعة، وذلك بعد الهجمات المتكررة للقاعدة على مقر قيادة المنطقة والعديد من المنشآت الحيوية في مدينة سيئون بوادي حضرموت في الآونة الأخيرة.

وفي ضوء تصاعد المخاطر الأمنية المحيطة بصنعاء بعد سقوط عمران تحت سيطرة الحوثيين، عمد الرئيس هادي إلى تعيين قادة جدد لعدد من ألوية قوات الاحتياط وسلاح الصواريخ المتمركزة في صنعاء ومحيطها، حيث عين العميد الركن مخبوت صالح جميل الذعواني قائداً للواء 62 مشاة ميكانيكا احتياط، والذي يتمركز في منطقة الصمع شمال شرق مدينة صنعاء, والعقيد ركن مسعود أحمد حسين الغيش قائداً للواء الثامن صواريخ، والعقيد الركن منصور عبدالله حسين الطماح قائداً للواء الخامس صواريخ، والعقيد محمد يحيى صالح القسيمي رئيساً لأركان اللواء السادس صواريخ، والعقيد أحمد علي أحمد مسعود رئيساً لعمليات مجموعة ألوية الصواريخ.

على جانب آخر أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام عزمَ مقاتلي الحوثي الانسحاب من مدينة عمران شمال صنعاء، بعد اتفاق مع وزارة الدفاع اليمنية.



وطالب مجلس الأمن الدولي الحوثيين بالانسحاب من عمران، وهدد بفرض عقوبات على معرقلي التسوية والعملية السياسية في اليمن.