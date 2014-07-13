الشرطة الإسرائيلية تعتقل فلسطينيين من باحة الأقصى

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها دخلت صباح اليوم الأحد إلى باحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة للقدس حيث اعتقلت عشرة فلسطينيين.

وقالت ناطقة باسم الشرطة لوكالة "فرانس برس" إن "عشرات المتظاهرين الفلسطينيين رشقوا بالحجارة شرطيين كانوا يرافقون زوارا الى جبل الهيكل (باحة الأقصى)، فتدخل شرطيون آخرون مستخدمين قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين".

وأضافت أن "عشرة متظاهرين أوقفوا وأصيب شرطيان بجروح طفيفة"، موضحة أن باحة الأقصى أغلقت بعد ذلك أمام الزوار.

وتجري مواجهات متقطعة في القدس الشرقية منذ خطف وقتل شاب فلسطيني أحرق حيا بأيدي متطرفين يهود في الأول من تموز/يوليو ردا على قتل ثلاثة شبان إسرائيليين.

وأدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الى تأجيج التوتر.