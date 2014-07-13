زعيم بوكو حرام يدعم البغدادي وتنظيم القاعدة

أعلن أبو بكر شيكاو زعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة في نيجيريا دعمه لتنظيم الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق، وكذلك تنظيم القاعدة وحركة طالبان الأفغانية، وذلك في شريط فيديو جديد شاهدته وكالة "فرانس برس".

وقال في شريط الفيديو "أشقائي حماكم الله"، مشيرا الى زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، وزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري وزعيم حركة طالبان الأفغانية الملا عمر.

ومن جهة أخرى تبنى زعيم جماعة بوكو حرام الإسلامية المسلحة ابو بكر شيكاو الهجمات التي نفذت في 25 حزيران/يونيو في أبوجا ولاغوس، في شريط فيديو جديد اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" الأحد.

وقال أبو بكر شيكاو "أمرت بشن هجوم لاغوس وتفجير أبوجا القذرة".

