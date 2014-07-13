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فرنسا تطلب من إسرائيل الاعتدال في ردها على الصواريخ

المصدر: باريس - فرانس برس
وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان
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صرح وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الأحد أن فرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتطلب من إسرائيل "الاعتدال في ردها" على الصواريخ التي تطلقها حماس "وندينها".

وقال لودريان في عدد من البرامج التلفزيونية إننا "ندين إطلاق الصواريخ الذي يجري من قبل حماس على السكان المدنيين الإسرائيليين، لكننا نطلب أيضا من إسرائيل الاعتدال في ردها، وخصوصاً احترام القانون الدولي وتجنب إصابة ضحايا مدنيين".

وأضاف أن "الوضع بالغ التوتر (...) وفرنسا تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعاً للدخول في دوامة أخرى غير التصعيد"، كما ندعو إلى العمل كي يتحدث الطرفان إلى بعضهما، "لتجنب تفاقم سيكون مأساوياً في هذا الجزء من العالم".

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