غزة: أول توغل إسرائيلي منذ بدء "الجرف الصامد"

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قوة خاصة من البحرية الإسرائيلية شنت ليل السبت الأحد للمرة الأولى منذ بدء الهجوم على غزة أول عملية برية في شمال القطاع.

وقال اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر للصحافيين إن "عملية للقوات البحرية الخاصة جرت على شاطئ غزة لضرب موقع لإطلاق صواريخ بعيدة المدى، والمهمة أنجزت على أكمل وجه".

وأضاف أن "أعضاء الوحدة الإسرائيلية هوجموا وردوا وأصيب أربعة جنود بجروح طفيفة".

وكانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي ذكرتا في بيان أن اشتباكاً مسلحاً وقع فجر اليوم السبت بين مقاتليهما ووحدة خاصة من البحرية الإسرائيلية قرب شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.

وهو أول توغل للجيش الإسرائيلي في غزة منذ بدء عملية "الجرف الصامد" الثلاثاء.

وكان القادة الإسرائيليون ضاعفوا في الأيام الماضية تهديداتهم بشن هجوم بري واسع على القطاع، بالتزامن مع مواصلة عمليات القصف الجوي لتدمير قدرات حماس على إطلاق الصواريخ.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش صباح اليوم إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت ليل السبت الأحد حوالي عشرين غارة على قطاع غزة، مما يرفع عدد الضربات الجوية خلال 24 ساعة إلى أكثر من مئتين، ومنذ بدء العملية إلى 1329.

وأضاف "في الساعات الـ24 الماضية، أطلق 53 صاروخاً على الأراضي الإسرائيلية ما رفع إلى 800 عدد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة، تم اعتراض 127 منها" بمنظومة القبة الحديدية.