إسرائيل تعتقل 11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني

اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني ليل الاثنين، بحسب ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان.



وقال النادي في بيان صباح الاثنين "اعتقل الاحتلال 11 نائبا الليلة الماضية" في أنحاء الضفة الغربية المحتلة. وبهذا يرتفع عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل الى 34 نائبا.

وأكدت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة "فرانس برس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 23 فلسطينيا الليلة الماضية في الضفة الغربية في إطار حملتها المستمرة للعثور على فلسطينيين اثنين يشتبه بوقوفهما وراء خطف ومقتل شبان إسرائيليين في الضفة الغربية الشهر الماضي.

