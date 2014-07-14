الاتحاد الأوروبي يسعى لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

قال الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، إنه على اتصال بالأطراف في المنطقة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ويتابع الاتحاد الأوروبي التطورات في غزة بقلق بالغ. وقال مسؤولون في مجال الصحة: إن أكثر من 166 فلسطينيا قتلوا في الهجوم الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع.

وقالت مايا كوسيانسيتش المتحدثة باسم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، دون إعطاء تفاصيل: "ندعو كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتفادي الخسائر في الأرواح والعودة إلى الهدوء. نحن على اتصال مع كل الأطراف في المنطقة لبذل قصارى جهدهم للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار".