الجامعة العربية تدعو إلى حماية فلسطينيي غزة

ناشدت الجامعة العربية الاثنين المجتمع الدولي حماية سكان قطاع غزة حيث اسفرت عملية عسكرية اسرائيلية عن مقتل اكثر من 170 فلسطينيا في سبعة ايام، وذلك قبل ساعات على بدء اجتماع لوزراء الخارجية العرب.



وفي اللقاء العاجل المقرر فيسعى الوزراء العرب الى "صياغة موقف عربي موحد" فيما ما زال العنف على حاله في القطاع الفلسطيني حيث تواصل الدولة العبرية ضرباتها ردا على إطلاق صواريخ فلسطينية على أراضيها.