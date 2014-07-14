لأول مرة بتاريخ كتائب القسام.. طائرات بدون طيار

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الاثنين أنها استخدمت للمرة الأولى في تاريخها طائرات دون طيار من صنعها، في مهمة أمنية فوق أجواء إسرائيل.

وقالت كتائب القسام في بيان إن "مهندسي القسام تمكنوا من تصنيع طائرات دون طيار تحمل اسم "أبابيل" وأنتجت منها ثلاثة نماذج استطلاعية وأخرى ذات مهام إلقاء وأخرى ذات مهام انتحارية".

وبحسب البيان فإن الطائرات "قامت اليوم لأول مرة في أحد طلعاتها بمهام محددة فوق مبنى وزارة الحرب الصهيونية (الدفاع) بتل ابيب التي يقاد منها العدوان على قطاع غزة".

وتواصل إسرائيل اليوم الاثنين غاراتها على قطاع غزة لكنها لم تنفذ تهديدها ببدء عملية برية بينما لا تلقى الدعوات الى وقف إطلاق النار في اليوم السابع من الهجوم الذي أدى الى مقتل أكثر من 170 فلسطينيا وجرح 1130 آخرين على الأقل، أي استجابة.

وقال بيان القسام إن "طائراتنا قامت صباح اليوم بثلاث طلعات شاركت في كل منها أكثر من طائرة" مشيرة الى أنه "فقد الاتصال مع طائرتين" بدون المزيد من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن صباح الاثنين في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن "طائرة بدون طيار من غزة تسللت الى إسرائيل" مشيرا الى أن سلاح الجو الإسرائيلي "قام بإسقاطها عبر استخدام صاروخ من طراز باتريوت فوق أشدود".

