عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

بالأرقام.. ماذا فعلت إسرائيل في غزة من دمار؟

المصدر: العربية.نت
رابط مختصر

نشرت الحكومة الفلسطينية إحصاءات الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة، وذكرت أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ قرابة 172 ما بين أطفال ونساء ومسنين.

وقتل من الأطفال قرابة 36، أما النساء فبلغن 24 امرأة، بينما توفي 9 مسنين، كما وصل عدد الجرحى إلى 1300 جريح، حسب آخر إحصائية.

والأطفال في غزة كانوا هم الأكثر في عدد الوفيات وكذلك الجرحى حيث بلغوا 300 طفل جريح، بينما بلغ عدد الجريحات 233.

وجراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أيام، هدم أكثر من 560 منزلاً في قطاع غزة، منها 520 هدمت جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، كما تضررت 12800 من البيوت و66 مدرسة، و32 قاربا للصيد.

وذكرت البيانات الإحصائية، أن أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، إثر الغارات وأصوات القنابل والقصف.

وتسببت عمليات القصف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي للمدنيين، إلى تشريد 16 ألف مواطن غزاوي. كما ألحق القصف أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والصرف الصحي والمياه، حيث بلغ عدد المتضررين 395 ألفا.

غارة جوية إسرائيلية على غزة غارة جوية إسرائيلية على غزة غارة جوية إسرائيلية على غزة
رجال الدفاع المدني يخمدون النيران بعد غارة اسرائيلية على مخزن في غزة رجال الدفاع المدني يخمدون النيران بعد غارة اسرائيلية على مخزن في غزة رجال الدفاع المدني يخمدون النيران بعد غارة اسرائيلية على مخزن في غزة
طواقم طبية تقدم العلاج لطفلة فلسطينية اصيبت في غارة اسرائيلية في غزة طواقم طبية تقدم العلاج لطفلة فلسطينية اصيبت في غارة اسرائيلية في غزة طواقم طبية تقدم العلاج لطفلة فلسطينية اصيبت في غارة اسرائيلية في غزة
غارة اسرائيلية على غزة غارة اسرائيلية على غزة غارة اسرائيلية على غزة
جريح فلسطيني فقد ساقيه في غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على غزة جريح فلسطيني فقد ساقيه في غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على غزة جريح فلسطيني فقد ساقيه في غارة للطيران الحربي الاسرائيلي على غزة
غارة اسرائيلية غلى غزة غارة اسرائيلية غلى غزة غارة اسرائيلية غلى غزة
موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية
حريق اثر سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية حريق اثر سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية حريق اثر سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية
الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير
الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير الهرع اثناء سقوط صواريخ من غزة على اسرائيل تسبب بحوادث سير
موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل
موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة اسرائيلية
مسلح يستعد لاطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل مسلح يستعد لاطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل مسلح يستعد لاطلاق صاروخ من غزة على اسرائيل
شارع في حيفا اثناء اطلاق صفارات الانذار لسقوط صواريخ بعيدة المدى اطلقت من غزة شارع في حيفا اثناء اطلاق صفارات الانذار لسقوط صواريخ بعيدة المدى اطلقت من غزة شارع في حيفا اثناء اطلاق صفارات الانذار لسقوط صواريخ بعيدة المدى اطلقت من غزة
مستوطنون اسرائيليون يحتمون اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة مستوطنون اسرائيليون يحتمون اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة مستوطنون اسرائيليون يحتمون اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة
اسعاف جريح في موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية اسعاف جريح في موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية اسعاف جريح في موقع سقوط صواريخ اطلقت من غزة على مستوطنة اسرئيلية
الجيش الاسرائيلي ينقل جرحى بالمروحيات العسكرية الى المستشفى في اسرائيل الجيش الاسرائيلي ينقل جرحى بالمروحيات العسكرية الى المستشفى في اسرائيل الجيش الاسرائيلي ينقل جرحى بالمروحيات العسكرية الى المستشفى في اسرائيل
مستوطنون و جنود اسرائيليون في الملاجئ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة مستوطنون و جنود اسرائيليون في الملاجئ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة مستوطنون و جنود اسرائيليون في الملاجئ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة
موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل
اطفال في غزة في موقع غارة اسرائيلية اطفال في غزة في موقع غارة اسرائيلية اطفال في غزة في موقع غارة اسرائيلية
مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف على غزة مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف على غزة مدفعية الجيش الاسرائيلي تقصف على غزة
موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل
اسرائيليون في ملجأ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة اسرائيليون في ملجأ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة اسرائيليون في ملجأ اثناء سقوط صواريخ اطلقت من غزة
اسعاف جرحى في موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل اسعاف جرحى في موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل اسعاف جرحى في موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على اسرائيل
مقاتل من كتائب القسام مسلح بصاروخ على شاطئ غزة مقاتل من كتائب القسام مسلح بصاروخ على شاطئ غزة مقاتل من كتائب القسام مسلح بصاروخ على شاطئ غزة
موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل موقع سقوط صاروخ اطلق من غزة على مستوطنة في اسرائيل
طيارة من دون طيار تتبع كتائب القسام في اجواء اسرائيل طيارة من دون طيار تتبع كتائب القسام في اجواء اسرائيل طيارة من دون طيار تتبع كتائب القسام في اجواء اسرائيل

كلمات دالّة

#غزة, #حصيلة, #احصاءات, #مقتل, #دمار, #تدمير, #تلويث, #إسرائيل, #غارات, #قصف

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر