بالأرقام.. ماذا فعلت إسرائيل في غزة من دمار؟

نشرت الحكومة الفلسطينية إحصاءات الخسائر التي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسبوع على قطاع غزة، وذكرت أن عدد القتلى الفلسطينيين بلغ قرابة 172 ما بين أطفال ونساء ومسنين.

وقتل من الأطفال قرابة 36، أما النساء فبلغن 24 امرأة، بينما توفي 9 مسنين، كما وصل عدد الجرحى إلى 1300 جريح، حسب آخر إحصائية.

والأطفال في غزة كانوا هم الأكثر في عدد الوفيات وكذلك الجرحى حيث بلغوا 300 طفل جريح، بينما بلغ عدد الجريحات 233.

وجراء القصف الإسرائيلي المستمر منذ أيام، هدم أكثر من 560 منزلاً في قطاع غزة، منها 520 هدمت جزئيا ولم تعد صالحة للسكن، كما تضررت 12800 من البيوت و66 مدرسة، و32 قاربا للصيد.

وذكرت البيانات الإحصائية، أن أكثر من 25 ألف طفل فلسطيني بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي، إثر الغارات وأصوات القنابل والقصف.

وتسببت عمليات القصف وتحذيرات الجيش الإسرائيلي للمدنيين، إلى تشريد 16 ألف مواطن غزاوي. كما ألحق القصف أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والصرف الصحي والمياه، حيث بلغ عدد المتضررين 395 ألفا.