البيت الأبيض لـ "العربية": نريد تهدئة في غزة

قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش ارينست، ردا على سؤال لقناة "العربية" في الإيجاز اليومي، الاثنين، حول إذا ما كانت الإدارة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار: "بالتأكيد نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار على غرار ما وافق عليه الطرفان وسهلته الولايات المتحدة قبل عام ونصف، وهذا هو الاتفاق الذي نريد أن نراه من أجل تحقيق السلام".

وعن عدد الضحايا من الفلسطينيين، أضاف المتحدث: "أعربنا عن قلقنا بالنسبة للمدنيين من كلا الطرفين. ونحن قلقون بالنسبة للضحايا الفلسطينيين، ولذا نطالب الطرفين بالالتزام بضبط النفس".

وتابع: "إطلاق حماس للصواريخ هو أمر غير مقبول على الإطلاق وكذلك استمرار استهدافها للمدنيين الإسرائيليين ولهذا طالبنا بإيقاف هذه الصواريخ".