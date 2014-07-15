أبو قتادة: "دولة الخلافة" باطلة وغير ملزمة

انتقد الداعية الأردني، عمر محمود عثمان، المعروف باسم "أبو قتادة"، إعلان دولة "الخلافة الإسلامية"، مؤكدا أنها بيعة "باطلة" و"لا تلزم إلا أصحابها"، لأن ذلك لا يتم "إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى".

وقال أبو قتادة في رسالة نشرها على موقع "تويتر"، إن "ما أعلنته جماعة الدولة الإسلامية في العراق بأنها دولة الخلافة الإسلامية باطل من وجوده".

وأضاف أن "أمر الإمامة لا يكون إلا عن رضى، ولا يحصل إلا باتفاق أصحاب الأمر من أهل الشورى، وهم المجاهدون في سبيل الله في الأرض من سوريا الشام واليمن وأفغانستان والشيشان والصومال والجزائر وليبيا وغيرهم من أهل النكاية في أعداء الله، وقد عقد أمر الخلافة بعيدا عن هؤلاء".

وأوضح أن "هذه الجماعة ليست لها ولاية على عموم المسلمين حتى تقضي الأمر بعيدا عنهم، فهي جماعة من المسلمين لا جماعة المسلمين التي تقال لها الخلافة والإمامة العظمى، فهذه بيعة في الطاعة لا تلزم إلا أصحابها فقط".

ورأى أبو قتادة أن "تهديدهم بالقتل لمن شق عصا المسلمين أنزلوه على غير وجهه، فإن الناس اليوم جماعات لا يجوز جمعهم إلا على وجه الرضى أو حصول الغلبة المطلقة".

وحذر من أن "هؤلاء لا رحمة في قلوبهم على إخوانهم المجاهدين، فكيف سيكون أمرهم على فقراء الناس ومساكينهم وضعافهم وعوامهم".