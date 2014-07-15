أرملة قتيل السعودية تنشر صورة لها في مناطق داعش

نشرت فتيحة المجاطي، أرملة كريم المجاطي أحد قادة تنظيم القاعدة في السعودية والذي قتل في مواجهات مع الأمن بمدينة الرس عام 2005، أول صورة لها في سوريا التي وصلتها في طريقها إلى العراق لتلتحق بمقاتلي تنظيم "داعش".

وبعد مرور أسبوع على اختفائها نشرت المجاطي صورة لها في حسابها على "تويتر"، وفي خلفية الصورة مبنى "المحكمة الإسلامية بجرابلس"، وكتبت فتيحة على توتير "الحمد والشكر لله الذي منّ علي بالهجرة في سبيله.. سلامي ودعائي من أمام المحكمة الإسلامية بجرابلس العز بأرض الشام المباركة".

وغادرت فتيحة المجاطي المغرب قبل أسبوع في رحلة محطتها الأولى تركيا ومنها اتجهت إلى سوريا في انتظار دخولها العراق، لتلتحق بابنها الياس المجاطي (21 سنة) الذي يقاتل في صفوف تنظيم "داعش"، لكن مصادر مطلعة تؤكد أن فتيحة المجاطي توجهت إلى العراق من أجل الزواج بمساعد أبوبكر البغدادي الزعيم الجديد لـ"داعش".

وكانت فتيحة متزوجة من أحد سجناء السلفية الجهادية في المغرب، ونظمت عدة وقفات احتجاجية للسماح لها بزيارة زوجها، بعد أن منعتها السلطات لعدم توفرها على عقد زواج، ولا يعرف إذا كانت فتيحة قد حصلت على الطلاق قبل سفرها من زوجها عمر العمراني المدان بالسجن 14 عاماً في قضايا ذات صلة بالإرهاب.

وبايعت فتيحة، وهي أشهر ناشطة سلفية في المغرب زعيم تنظيم "داعش"، في تغريدة لها على موقع "تويتر"، حيث أوضحت أن "بيعتها اختيار شخصي تؤمن به"، واصفة إياه بـ"خليفة المسلمين".