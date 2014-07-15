غزة.. مقتل أول إسرائيلي في قصف صاروخي

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مدنياً إسرائيلياً قتل جراء سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة، الثلاثاء، ليكون بذلك أول إسرائيلي يقتل في العنف المستمر منذ ثمانية أيام بين إسرائيل وحركة "حماس".

وقال الجيش إن الرجل قتل بالقرب من معبر إيريز الفاصل بين إسرائيل وغزة. وصرح متحدث باسم أجهزة الطوارئ الإسرائيلية لوكالة "فرانس برس" أن القتيل (38 عاماً) وصل إلى المعبر لتوزيع الطعام على الجنود المنتشرين هناك.

وصرحت "كتائب عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس" في بيان، مساء الثلاثاء، أنها قصفت معبر إيريز. وقالت إن عناصرها "تقصف حشودا عسكرية عند موقع إيريز بخمس قذائف هاون 80".

كما أعلنت في بيان آخر عن قصفها مدينة تل أبيب بالاشتراك مع "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي". وجاء في البيان أنه "في عملية مشتركة كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان تل أبيب بـ4 صواريخ إم-75".

وأعلنت "سرايا القدس" بدورها في بيان منفصل أن "الوحدات الصاروخية لسرايا القدس وكتائب القسام تقصف تل أبيب بعشرات الصواريخ الساعة السابعة مساء". وأضافت أن "صواريخ براق إم-70 وإم-75 تستهدف تل أبيب الآن".

وفي وقت سابق، استأنفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد أن رفضت حركة "حماس" اقتراح التهدئة واطلقت عشرات الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.

قال شهود إن الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة استؤنفت بعد ست ساعات من قبول إسرائيل من جانب واحد المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.

وقالت متحدثة عسكرية في القدس بعد إصابة هدفين على الأقل في غزة "القوات الإسرائيلية تهاجم ثانية".

وشن الطيران الإسرائيلي غارة واحدة على الأقل في مدينة غزة، بحسب وكالة "فرانس برس"، بينما ذكر شهود عيان وقوع غارة جنوب منطقة خان يونس.

يأتي ذلك بعد ساعات من تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتصعيد العمليات العسكرية إذا لم تلتزم "حماس" بالمبادرة المصرية، مضيفاً أن لإسرائيل كامل الشرعية لتصعيد عملياتها العسكرية لاستعادة الهدوء المنشود، على حد تعبيره.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق من صباح اليوم، موافقتها على وقف إطلاق النار الذي يمهد لمفاوضات تهدئة شاملة بحسب المبادرة المصرية.

وأصيب عشرة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، في غارة جوية على منطقة جباليا، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة.

وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "أطلقت حماس 47 صاروخاً منذ أن أوقفنا غاراتنا على غزة في التاسعة صباحاً. ونتيجة لذلك، استأنفنا عمليتنا ضد حماس".

وقال المتحدث باسم الجيش، بيتر ليرنير، في تغريدة على حسابه: "بعد ست ساعات من إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على إسرائيل، استأنف الجيش أنشطته العملية ضد حماس".

وأكد مسؤول إسرائيلي كبير، اشترط عدم الكشف عن اسمه لوكالة "فرانس برس" أنه تم توجيه أوامر للجيش "بالعمل بقوة".

وأضاف: "بعد أن رفضت حماس والجهاد الإسلامي الاقتراح المصري لوقف إطلاق النار وأطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل، وجه رئيس الوزراء ووزير الدفاع أوامر للجيش بالعمل بقوة ضد الأهداف الإرهابية في غزة".

وقتل 192 فلسطينياً، وأصيب 1410 بجروح منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.