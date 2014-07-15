هيغ.. من وزارة الخارجية إلى رئاسة مجلس العموم

أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ أمس الاثنين استقالته من منصبه لتولي رئاسة مجلس العموم، وذلك في إطار تعديل وزاري محدود للحكومة التي يقودها المحافظون.

وقال هيغ في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر": "الليلة أقدم استقالتي كوزير للخارجية بعد أربع سنوات من تولي هذا المنصب لأصبح رئيس مجلس العموم". ومنصب رئيس مجلس العموم هو بمرتبة وزير، وهو أيضا عضو في الحكومة.

وأضاف هيغ أنه لن يترشح الى الانتخابات التشريعية المقررة في مايو 2015، وذلك "للتفرغ لأمور لطالما رغبت في القيام بها".

ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عن تغييرات أخرى على حكومته في إطار تعديل وزاري يرمي الى التحضير للانتخابات التشريعية.

كما استقال السياسي المخضرم كينيث كلارك، المحافظ الموالي لأوروبا، من الحكومة التي كان يشغل فيها منصب وزير بدون حقيبة.