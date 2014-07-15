تعيين فيليب هاموند وزيرا للخارجية في بريطانيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، أن فيليب هاموند، المعروف بموقفه المشكك بجدوى الوحدة الأوروبية، سيخلف وليام هيغ في منصب وزير الخارجية.

وكتب كاميرون على الصفحة الرسمية للحكومة البريطانية على موقع "تويتر": "تم تعيين فيليب هاموند وزيرا للخارجية".

وهذا أول تعيين من قبل ديفيد كاميرون لوزراء بعد الإعلان مساء الاثنين عن عدد من الاستقالات ضمن تعديل حكومي قبل 10 أشهر من انتخابات مايو 2015.

وكان هيغ، الذي تولى حقيبة الخارجية لأربع سنوات، قد كتب على "تويتر" الاثنين: "الليلة أقدم استقالتي كوزير للخارجية بعد أربع سنوات من تولي هذا المنصب لأصبح زعيم مجلس العموم"، مضيفا أنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقررة في مايو 2015.

