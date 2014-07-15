حماس تغلق الجانب الفلسطيني من معبر غزة مع إسرائيل

أغلق أمن حركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، الجانب الفلسطيني من معبر "ايريز" الحدودي في قطاع غزة، ومنع نحو 20 مريضا من التوجه إلى إسرائيل، كما لم يتمكن عدد من الصحافيين من دخول القطاع، بحسب شهود عيان.

ووصل نحو 20 فلسطينيا، من بينهم مرضى من المقرر توجههم إلى إسرائيل للعلاج، إلى الجزء الفلسطيني من المعبر شمال القطاع في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وفوجئوا بأن بوابته مغلقة، بحسب مراسل لـ"فرانس برس".

وأكد الشهود أن عددا من رجال الأمن التابعين لـ"حماس" أبلغوهم بأن المعبر مغلق لأسباب أمنية، وحرصا على حياة المواطنين.

ومنع صحافيون أجانب أيضا من الدخول إلى غزة، وطلب منهم العودة.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الإدارة المدنية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة الجانب الإسرائيلي من المعبر.

ومن جهته، أكد مسؤول في الارتباط الفلسطيني التابع للسلطة الفلسطينية، أن "أمن حماس أبلغنا بإغلاق المعبر، وقد وصلنا اليوم صباحا ومنعونا من الدخول إلى مكاتبنا لتنسيق سفر المرضى مع الجانب الإسرائيلي".

كما قال مسؤول في المعبر الذي تديره حركة حماس: "نريد ضمانات دولية أن إسرائيل لن تتعرض للمعبر، أو الطريق بين الجانبين الفلسطيني أو الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه تم إغلاق المعبر بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل.