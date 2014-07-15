مقتل 4 فلسطينيين في غارتين إسرائيليتين على خان يونس

قتل أربعة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في غارتين إسرائيليتين على خان يونس جنوب قطاع غزة، حسب ما أعلنه مصدر طبي.

وقال أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، إن "أربعة فلسطينيين هم سيدة ومسن وشابين استشهدوا في غارتين مختلفتين على خانيونس بجنوب قطاع غزة".

كما أشار إلى وفاة شخص متأثرا بجروح أصيب بها في قصف على خانيونس أمس الاثنين.

وكانت مصادر متطابقة أعلنت اليوم الثلاثاء أن المقاتلات الإسرائيلية شنت 25 غارة جوية ليل الاثنين-الثلاثاء على قطاع غزة، وذلك مع اقتراب الموعد الذي اقترحته مصر للتهدئة.

وأعلنت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن "الغارات استهدفت مواقع إرهابية".

وبذلك يرتفع الى 192 عدد القتلى الفلسطينيين في الغارات الجوية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ أسبوع.