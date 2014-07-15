الجامعة العربية تدين العدوان الإسرائيلي على غزة

أدان مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية التي انعقدت مساء أمس الاثنين، بمقر الجامعة العربية لمناقشة سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الهجوم الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة والذي يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

وطالب المجلس الوزاري العربي في بيانه الختامي الذي صدر في الساعات الاولى من صباح اليوم الثلاثاء، إسرائيل" القوة القائمة بالاحتلال" بالوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة وضمان عدم تكراره وتحميلها المسؤولية الكاملة عن كافة الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالشعب الفلسطيني من جراء هذا العدوان الغاشم.

وأكد مجلس الجامعة دعم المبادرة التي طرحتها جمهورية مصر العربية أمس الاثنين لوقف إطلاق النار حرصا على أرواح الأبرياء وحقنا للدماء، ومطالبة كافة الأطراف المعنية بإعلان قبولها للمبادرة والتزامها بما نصت عليه، ودعوة الأطراف الإقليمية والدولية الى قبولها وتهيئة المناخ اللازم لاستدامة التهدئة.

كما دعا دولة فلسطين لاستكمال عضويتها في كافة المنظمات الأممية المتخصصة والانضمام الى بقية المعاهدات والاتفاقيات وخاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وكلف المجلس المجموعة العربية في نيويورك بالتحرك المكثف لدعم طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وللأراضي الفلسطينية.

وعهد إلى المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة التحركات لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي، ملزم لإسرائيل لإيقاف عدوانها على قطاع غزة.

كما كلف مجلس الجامعة، المجموعة العربية في جنيف بالتحرك لدى المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعقد جلسة خاصة لمناقشة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.