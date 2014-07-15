10 قتلى وعشرات الجرحى في حادث بمترو الأنفاق في موسكو

قتل 10 أشخاص على الأقل، اليوم الثلاثاء، عندما خرج قطار في مترو الأنفاق بموسكو عن القضبان بين محطتين، كما أصيب 45 شخصا في الحادث.

وأوضح متحدث باسم وزارة الطوارئ أن "القطار توقف فجأة، ونتيجة لذلك خرجت بعض العربات عن القضبان".

وأضاف أن الحادث وقع بين محطتي سلافيانسكي بوليفارد وبارك بوبدي خلال ساعة الذروة الصباحية في وسط موسكو.

ومن جهته، قال مسؤول بخدمات الطوارئ الروسية في حديث مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية، إن عمال الإنقاذ أجلوا نحو 200 شخص من القطار، بعدما أفادت تقارير سابقة بأن 20 شخصا محاصرون داخل إحدى عربات القطار التي لحقت بها أضرار.