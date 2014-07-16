حماس والجهاد ترفضان التهدئة.. وإسرائيل تتوعد

توعدت الحكومة الإسرائيلية حماس بتوسيع نطاق حملتها العسكرية وتكثيف ضرباتها الجوية، الأمر الذي دفع بالجيش الإسرائيلي إلى الاتصال بشكل عشوائي على الهواتف المحمولة لسكان حي الشجاعية والزيتون شرق قطاع غزة، مطالبين إياهم بإخلاء منازلهم والتوجه إلى مدينة غزة تمهيدا لشن غارات مكثفة على تلك المنطقة، فيما طالبت وزارة الداخلية سكان المنطقة بملازمة منازلهم وعدم الالتفات إلى تهديدات الجيش الإسرائيلي.

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي رفضهما للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل التي قبلت بها من طرف واحد.

ولم يشهد قطاع غزة الذي يسكنه حوالي مليون و800 ألف فلسطيني هدوءا لأكثر من سنتين متواصلتين، وفي كل جولة تصعيد تتشابه الأسباب التي تتذرع بها إسرائيل في شن هجومها على قطاع غزة، وهي وقف إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.

وغالبا جولات التصعيد ما كانت تنتهي بإعلان وقف إطلاق النار بعد تدخل الوسيط المصري المعهود الذي قدم هذه المرة مبادرة ترتكز في جوهرها على اتفاقية وقف إطلاق النار التي عقدت في القاهرة في الثاني والعشرين من نوفمبر عام 2012، لكنها في هذه المرة لم تتشاور مع حركتي حماس والجهاد اللتين رفضتا بنود الورقة المصرية للتهدئة، كون حماس رفعت من سقف مطالبها هذه المرة.

وبحسب حماس، فإن المطلوب ليس فقط الوصول إلى تهدئة وإنما تحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، في إشارة إلى مطالبة مصر بفتع معبر رفح مع القطاع، والذي أصبح شبه مغلق طوال أيام السنة، كما طالبت حماس بالإفراج عن الأسرى الذين أعيد اعتقالهم بعد الإفراج عنهم في صفقة شاليط .

رفض غير نهائي

وفي نظر المراقبين والمحللين، فإن رفض حماس والجهاد ليس نهائيا وإنما قد يشهد تحولا. وقال طلال عوكل، الكاتب والمحلل السياسي لـ"العربية.نت": "إن الأمور لم تصل للهاوية بعد، فمن الممكن أن تقبل الحركتان بالمبادرة المصرية، خاصة مع وجود ضغط إقليمي تمارسه كل من تركيا وقطر، وأخيرا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتوجه للقاهرة للقاء نظيره المصري في محاولة لتدارك الموقف".

واستبعد عوكل أن تقوم إسرائيل بتوسعة العملية العسكرية لتشمل عملية برية، مرجحا أن يقوم المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بتوسيع نطاق القصف الجوي في إطار الرد على الصواريخ الفلسطينية التي بدأت حدتها في الانخفاض، مضيفا أن الوصول إلى تهدئة قد يتطلب مزيدا من الوقت، وهو الأمر الذي يحاول الرئيس الفلسطيني إنجازه في القاهرة.