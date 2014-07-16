رئيس اليمن: لن نصبر على ما يجري في "عمران"

أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي مجدداً على ضرورة انسحاب الحوثيين وكافة الجماعات المسلحة من عمران، وعلى تسليم كافة الأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها من قبل الحوثيين وإطلاق كافة المعتقلين من مدنيين وعسكريين وتسليم جثامين القتلى.

وحذر هادي خلال استقباله محافظ عمران محمد صالح شملان من أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي جراء ما يحدث نتيجة سوء فهم البعض لصبر الدولة.

وقال إن مجلس الأمن ودول الإقليم أكدت أن اللجوء للقوة وعرقلة الحوار الوطني ستكون له نتائج وخيمة على العملية الانتقالية.

وقد وجه الرئيس هادي بتشكيل لجنة خاصة برئاسته من الوزارات والأجهزة المختصة لتطبيع الأوضاع في عمران، بعد انسحاب الحوثيين، منها استلام الأجهزة العسكرية والأمنية للمنشآت والمقرات الحكومية، وتشكيل لجان مختصة لحصر المفقودات، وتنسيق وصول القوافل الإغاثية. وتقدير حجم الأضرار وإعادة الخدمات لمحافظة عمران.