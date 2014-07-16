شروط حماس الـ10.. لـ10 سنوات من التهدئة مع إسرائيل

ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس وضعت 10 شروط من أجل تهدئة تدوم حتى 10 سنوات مع إسرائيل.

وهذه الشروط هي:

- أولاً: انسحاب الدبابات الإسرائيلية من حدود غزة.

- ثانياً: إطلاق سراح كافة الأسرى الذين اعتقلوا بعد قتل المستوطنين الثلاثة قبل بضعة أسابيع.

- ثالثاً: رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح المعابر أمام البضائع والبشر.

- رابعاً: إنشاء ميناء ومطار دوليين في قطاع غزة، يعملان تحت رقابة الأمم المتحدة.

- خامساً: توسيع مساحة البحر المسموحة الصيد لتصل حتى 10 كيلومترات من الشاطئ.

- سادساً: تحويل معبر رفح الحدودي مع مصر إلى معبر دولي برقابة دولية من الأمم المتحدة ودول عربية صديقة.

- سابعاً: حراسة الحدود مع إسرائيل من قبل مراقبين دوليين.

- ثامناً: التزام إسرائيل بمنح تسهيلات وتصاريح للمصلين في المسجد الأقصى.

- تاسعاً: التزام إسرائيل بألا تتدخل في العملية السياسية الداخلية بين الفلسطينيين واتفاق المصالحة.

- عاشراً: إعادة إنشاء المنطقة الصناعية في غزة وتطوير القطاع.