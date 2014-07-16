7 ملايين سوداني بحاجة ماسة لمساعدة إنسانية

أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة في السودان، ارتفع إلى نحو سبعة ملايين شخص بسبب تصاعد حدة الصراع في إقليم دارفور، وتدفق لاجئين من دولة جنوب السودان التي تشهد حربا.

وقالت الأمم المتحدة في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، الأربعاء، إن "القيمة الإجمالية التي تحتاجها منظمات الإغاثة في السودان تقدر الآن بـ982 مليون دولار، وذلك بشكل عاجل لمساعدة 6,9 مليون نسمة من الذين هم في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية"، أي "نحو عشرين بالمئة من السكان".

وكانت الأمم المتحدة تحدثت العام الماضي عن 6,1 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة في السودان.