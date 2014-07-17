عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم

عملية غزة: إسرائيل تهاجم وسقوط فلسطينيين بغاز سام

المصدر: القدس - رويترز
رابط مختصر

أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، ببدء عملية برية في قطاع غزة تهدف الى كشف الأنفاق في المنطقة الحدودية. وفي وقت لاحق، قال شهود عيان إن دبابات إسرائيلية تتقدم في اتجاه جنوب قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينة، اشرف القدرة، وصول عشرات الاصابات اختناقا بغاز ابيض سام استخدمته قوات الاحتلال في شمال قطاع غزة، وفي منطقة الشوكة في رفح.

الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية تحوي غازات سامة على غزة الجيش الاسرائيلي يطلق قنابل دخانية تحوي غازات سامة على غزة

وأعلن الجيش الاسرائيلي ليل الخميس الجمعة ان الحكومة الاسرائيلية وافقت على طلبه تعبئة 18 من الجنود الاحتياطيين الاضافيين.

وقالت متحدثة عسكرية اسرائيلية "مع تعبئة الـ18 ألف جندي احتياطي، يرتفع عدد الاحتياطيين الذين يمكن استدعاؤهم الى 60 الفا".

‏وأعلن الجيش الاسرائيلي أن قوات برية كبيرة من جيش الدفاع باشرت بتوسيع عملية "الجرف الصامد" لاستهداف بنية تحتية شمال قطاع غزة تتسل منها عناصر إلى إسرائيل.

israeli israeli

وأضاف الجيش الاسرائيلي أن المرحلة المقبلة من العمليات ستشهد مشاركة قوات مشاة ومدرعات وهندسة ومدفعية واستخبارات بإسناد جوي وبحري.

وبالتزامن تتعرض المناطق الحدودية بين إسرائيل وقطاع غزة إلى قصف إسرائيلي عنيف. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط المستشفي الاوروبي بالقرب من مكتب البلدية شرق محافظة رفح.

وباشرت دبابات إسرائيلية باقتحام قطاع غزة من 3 محاور. وقال الناطق العسكري الاسرائلي إن الدبابات توغلت في القطاع عند العاشرة والنصف ليلا، (17:30) بتوقيت غرينتش.

كما أفادت أنباء غير مؤكدة أن إسرائيل طلبت من جميع الأجانب والصحفيين إخلاء جميع الفنادق في غزة، والتجمع في فندق خاص.

دبابات الجيش الاسرائيلي تتمركز منذ ايام في موقع خارج حدود غزة دبابات الجيش الاسرائيلي تتمركز منذ ايام في موقع خارج حدود غزة
مجموعة من النازحين في غزة الى احدى المدارس مجموعة من النازحين في غزة الى احدى المدارس
اسرائيل تواصل استهداف المدنيين في غاراتها على غزة اسرائيل تواصل استهداف المدنيين في غاراتها على غزة

وإلى ذلك، قال وزير الخارجية المصري إن قبول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للهدنة يمكن أن ينقذ عشرات الأرواح.

وفي وقت سابق، قال مصدر عسكري إن القوات الإسرائيلية تصدت لما يقرب من 12 مسلحا على الأقل من حماس جاءوا عن طريق الأنفاق من قطاع غزة لشن هجوم اليوم الخميس، وأضاف أنه وقعت عدة إصابات بين الفلسطينيين.

وأضاف المصدر أنه لم تقع خسائر في الأرواح بين الإسرائيليين خلال عملية التسلل التي حدثت قرب بلدة إسرائيلية في الجنوب.

بينما أعلنت كتائب القسم التابعة لحماس أن إحدى مجموعاتها الخاصة نفذت عملية تسلل بمنطقة صوفا جنوب قطاع غزة في الساعة الرابعة صباحا (بالتوقيت المحلي) وأنها تعرضت خلال انسحابها بعد استكمال مهمتها لإطلاق نار من الطيران الإسرائيلي، وأكدت القسام في بيانها أن جميع أفراد المجموعة الخاصة عادوا بسلام، وكانت كتائب القسام أعلنت عن قصفها بئر السبع ب 5 صواريخ غراد وقصف تل أبيب ب 4 صواريخ M75.

وجاءت هجمات كتائب القسام قبل موعد بدء وقف إطلاق النار الجزئي المقرر اليوم الخميس منذ الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر بالتوقيت المحلي والذي يوقف بموجبه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي هجماتهما بهدف السماح للفلسطينيين بالتحرك ودخول المساعدات.

عناصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي يحملون صواريخ لاطلاقها من غزة عناصر من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي يحملون صواريخ لاطلاقها من غزة
مسلحون من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في غزة مسلحون من سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الاسلامي في غزة
كتائب القسام: الحرب البرية فرصتنا لتحرير الأسرى كتائب القسام: الحرب البرية فرصتنا لتحرير الأسرى
دبابات الجيش الاسرائيلي تتمركز منذ ايام في موقع خارج حدود غزة دبابات الجيش الاسرائيلي تتمركز منذ ايام في موقع خارج حدود غزة


كلمات دالّة

#حماس, #إسرائيل, #غزة, #أنفاقا, #هجوم, #12 مسلح

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر