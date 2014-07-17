مسؤولون أميركيون: صاروخ أرض-جو أسقط "الماليزية"

أعلن مسؤولون أميركيون أن الطائرة الماليزية التي تحطمت اليوم الخميس شرق أوكرانيا، أسقطت بصاروخ ارض-جو.

هذا وأعرب الانفصاليون الموالون لروسيا، والذين يسيطرون على المنطقة التي سقطت فيها الطائرة التجارية الماليزية في شرق اوكرانيا اليوم الخميس عن استعدادهم لاحترام وقف اطلاق نار لفترة وجيزة، بما يسمح بسحب جثث الركاب القتلى، كما أعلن احد قادتهم.



واكد "رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية"، الكسندر بوروداي هذا الامر مساء الخميس في قرية فرابوف حيث تحطمت الطائرة الماليزية بعد ظهر اليوم اثر اصابتها بصاروخ على الارجح.



ويتبادل الانفصاليون الموالون لروسيا والسلطات الاوكرانية الاتهام بالمسؤولية عن اطلاق الصاروخ الذي تسبب بتحطم الطائرة ومقتل ركابها وعددهم 295.



وكان الزعيم الانفصالي الأوكراني بوروداي، حمل القوات الحكومية مسؤولية إسقاط طائرة الركاب الماليزية.

وأكد مسؤولون من أوكرانيا أنهم اعترضوا مكالمة هاتفية من إرهابيين (ربما يُعتبرون من الانفصاليين) يقولون فيها: "أسقطها"، في إشارة إلى الطائرة.

وقال بوروداي لتلفزيون روسيا 24 الحكومي الروسي: "يبدو أنها طائرة ركاب بالفعل.. أسقطتها القوات الجوية الأوكرانية في حقيقة الأمر".

أما الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، فأعلن أنه "لا يستبعد" أن تكون الطائرة الماليزية "أسقطت" في شرق البلاد.

وقال في بيان رئاسي، "إن هذه هي الحالة المأسوية الثالثة في الأيام الأخيرة بعد إسقاط طائرة أنطونوف-26 وطائرة سوخوي-25 الأوكرانيتين من داخل الأراضي الروسية".

وتابع البيان.. "لا نستبعد أن تكون الطائرة الماليزية أسقطت، ونؤكد أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تطلق النيران باتجاه أي أهداف في الجو".

وفي سياق آخر، أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي نظيره الأميركي باراك أوباما أن طائرة ماليزية تحطمت على أراضي أوكرانيا.

وكان الزعيمان يجريان الاتصال المقرر سلفاً عن الوضع في أوكرانيا عندما تكشفت الأنباء عن حادث التحطم من أبراج المراقبة الجوية.

فرنسا تحذر من الأجواء الأوكرانية

طلبت باريس الخميس، من شركات الطيران الفرنسية تجنب الأجواء الأوكرانية بعد تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية، قد تكون أسقطت في شرق أوكرانيا.



وجاء في بيان لوزارة النقل الفرنسية، أن وزير النقل فريديريك كوفيلييه "أعطى تعليمات الى الإدارة العامة للطيران الميداني لاتخاذ الاجراءات الاحترازية الضرورية. ويطلب من الشركات الفرنسية تجنب الأجواء الأوكرانية طالما لم تتوضح أسباب الكارثة".

وبعد ذلك بقليل، أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها قررت تفادي المرور فوق أجواء أوكرانيا.