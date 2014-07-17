روسيا: "لن نقبل الابتزاز" من واشنطن حول اوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الخميس إنها "لن تقبل بأي ابتزاز" من قبل الولايات المتحدة حول أوكرانيا وذلك غداة تبني عقوبات اميركية جديدة ضد موسكو.



وقالت الوزارة في بيان "لن نقبل بالابتزاز ونحن نحتفظ بحق اتخاذ اجراءات للرد" على العقوبات الجديدة.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الخميس في البرازيل "من دون ادنى شك في هذه القضية، (فان العقوبات) تجر العلاقات الروسية الاميركية الى مأزق وتلحق بها اضرارا خطيرة".



واتهم بيان وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة بالقيام ب"محاولة بدائية للانتقام لان الاحداث في اوكرانيا لا تسير كما ترغب واشنطن".



واضاف ان دعم الولايات المتحدة للسلطات في اوكرانيا التي تستخدم اسلحة ثقيلة ضد الانفصاليين الموالين لموسكو يشكل "استفزازا لاراقة الدماء".



وتابع البيان أن روسيا حذرت من ان العقوبات الجديدة التي استهدفت قطاع الطاقة لن تحقق نتيجة. واضاف "قلنا مرارا ان استخدام لغة العقوبات ايا كان نطاقها مع روسيا لا يجدي".



وأكدت الخارجية الروسية ان "هذا الاسلوب لا يؤدي الى اي شيء جيد. وهذا الامر ينطبق ايضا على التعدي على اصول شركات روسية"، مضيفة ان سياسة واشنطن ستؤدي الى اصابتها ب"خيبة امل كبيرة".



وحذرت وزارة الخارجية الروسية من ان العقوبات "ستؤثر دون شك على قدرتنا على التعاون في مجالات اخرى".



وعزز الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الاربعاء العقوبات المفروضة على روسيا لدورها في الازمة في اوكرانيا. واستهدفت واشنطن بعقوباتها هيئات اساسية في الاقتصاد الروسي.



واضافت واشنطن على لائحتها السوداء المجموعة النفطية الروسية العملاقة روسنفت التي جمدت ودائعها في الولايات المتحدة بينما لن يسمح للشركات الاميركية بعد الآن بعقد صفقات معها.



وبين الشركات الروسية التي استهدفتها العقوبات الاميركية مصرف غازبروم الغازي العملاق "غازبرومبنك" والبنك الروسي العام "فيب".