غزة.. مقتل 3 فلسطينيين قبل سريان الهدنة بدقائق

أفاد مسؤول طبي فلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة بجروح خطيرة الخميس، بقذائف أطلقتها دبابات إسرائيلية على منزل شرق رفح في جنوب قطاع غزة قبل دقائق من بدء وقف لإطلاق النار سيستمر خمس ساعات.

وقال الطبيب أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة لوكالة فرانس برس إن "ثلاثة مواطنين استشهدوا وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة بجروح خطيرة في قصف مدفعي احتلالي على رفح".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأربعاء أنه سيوقف القصف على غزة لخمس ساعات الخميس؛ لأسباب إنسانية تتعلق بإفساح المجال أمام السكان للتمون، نزولاً عند طلب الأمم المتحدة.

من جهتها اعلنت حركة حماس موافقتها على الهدنة التي طالبت بها الأمم المتحدة في غزة.

وقال المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري "تم التوافق بين فصائل المقاومة على قبول عرض الأمم المتحدة حول هدوء ميداني لمدة خمس ساعات لحاجات إنسانية".

وقال الجيش الإسرائيلي في البدء إنه سيوقف القصف لست ساعات، ثم قال في بيان ثانٍ إنه سيفعل ذلك لخمس ساعات فقط.

وقال الجيش في بيان إنه "سيوفر نافذة إنسانية غداً الخميس 17 يوليو بين العاشرة صباحاً إلى الثالثة بعد الظهر (7,00 و12,00 بتوقيت غرينتش)".

وخلال هذه الفترة فإن الجيش "سيوقف عملياته في قطاع غزة ويوقف إطلاق النار".

وأضاف أن "هذه النافذة الإنسانية هدفها إفساح المجال أمام سكان غزة لأخذ احتياجاتهم الإنسانية".

ولكنه حذر من أنه "في حال استغلت حماس أو أي تنظيم إرهابي آخر هذه النافذة الإنسانية فإن الجيش سيرد بحزم".

وحذر الجيش من أنه سيستأنف الضربات، ودعا سكان مناطق عدة شمال القطاع إلى عدم العودة "لمنازلهم بعد الثالثة بعد الظهر".