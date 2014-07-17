غزة.. الهدنة تدخل حيز التنفيذ بين إسرائيل وحماس

دخلت هدنة إنسانية من خمس ساعات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس حيز التنفيذ بعد الساعة العاشرة صباحاً في اليوم العاشر من الهجوم الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة والذي أوقع 230 قتيلاً فلسطينياً و1682 جريحاً حتى الآن.

وكتب الجيش الإسرائيلي في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر "سنقوم بوقف إطلاق النار حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم لتوفير نافذة إنسانية لغزة. وإذا أطلقت حماس (النا) فسنرد بقوة".

وأكدت حركة حماس في قطاع غزة وقفها لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. ولم تطلق الفصائل الفلسطينية أية صواريخ على إسرائيل.

وأكد مشير المصري وهو متحدث باسم حركة حماس لوكالة "فرانس برس" أن "الفصائل الفلسطينية بما فيها حماس ملتزمة بالتهدئة المؤقتة حسبما تم إعلانه الليلة الماضية".

وبحسب المصري فإن حماس وباقي الفصائل الفلسطينية "ستتابع وتراقب مدى التزام الاحتلال بهذه التهدئة المؤقتة".

وقبل نحو عشر دقائق من بدء الهدنة، أفاد مسؤول طبي فلسطيني أن ثلاثة فلسطينيين قتلوا وأصيب أربعة آخرون بينهم امرأة بجروح خطيرة الخميس بقذائف أطلقتها دبابات أسرائيلية على منزل شرق رفح في جنوب قطاع غزة.