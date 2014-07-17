فشل هجوم طالباني على مطار كابول في أفغانستان

أعلن مسؤولون أفغان أن الهجوم الذي شنه متمردو طالبان على مطار كابول صباح الخميس انتهى بمقتل المهاجمين الأربعة.

وصرح مدير الشرطة الجنائية في كابول غول اغا هاشمي "لقد انتهى الهجوم وتم تحرير المنطقة من المتمردين، كما قتل كل المهاجمين الذين اختبأوا داخل مبنى قيد الإنشاء".

وأوضح نائب وزير الداخلية المكلف بشؤون الأمن الجنرال ايوب سلانغي على تويتر أن "المهاجمين الاربعة قتلوا".

وأفاد مسؤول أفغاني آخر أن الهجوم استهدف المطار العسكري في كابول حيث تجثم مروحيات سلاح الجو الأفغاني.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تبني الهجوم صباح الخميس.

وسبق أن تعرضت منطقة مطار كابول التي تحظى بحراسة مشددة لهجمات من قبل المتمردين.

ففي الثالث يوليو/تموز، أطلقت ثلاث صواريخ على مبان في المطار دون أن توقع ضحايا إلا أنها دمرت وألحقت أضرارا بالعديد من المروحيات من بينها مروحية الرئيس المنتهية ولايته حميد كرزاي.