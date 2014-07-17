"الماليزية": مجلس الأمن يجتمع وإغلاق أجواء بأوكرانيا

يعقد مجلس الامن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الجمعة في نيويورك اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا (14,00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة تحطم الطائرة الماليزية في شرق اوكرانيا، وفق ما اعلنت الرئاسة الرواندية للمجلس.



ويأتي الاجتماع الذي سيكون علنيا بناء على طلب بريطانيا، بحسب ما قال دبلوماسيون في المجلس.

وتحطمت طائرة ركاب ماليزية الخميس، بالقرب من مدينة شاختارسك في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، أثناء توجهها من أمستردام إلى كوالالمبور، وعلى متنها 295 شخصاً، كما أفادت إدارة منطقة دونيتسك. وأوضحت وكالة رويترز للأنباء، أنه لا يوجد أي ناجٍ من الحادثة.

وإلى ذلك، أعلن جهاز المراقبة الجوية الأوروبي إغلاق المجال الجوي فوق شرق أوكرانيا حتى إشعار آخر.

ووصف الرئيس الاميركي باراك اوباما سقوط الطائرة الماليزية في منطقة دونيتسك في شرق اوكرانيا بـ"الفاجعة الرهيبة".



وقالت إدارة منطقة دونيتسك في بيان: إن المنطقة التي وقعت فيها الطائرة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا.

وأكدت إدارة المنطقة المعلومات الأولية التي نشرتها وكالتا إيتار-تاس وإنترفاكس-أوكرانيا للأنباء.

وأعلن عن تحطم الطائرة في نبأ نقلته وكالة إيتار تاس الروسية عن أوساط ملاحية وإنترفاكس-أوكرانيا عن مصدر "في قوات الأمن الأوكرانية".

وأضافت الوكالة الأوكرانية أن مسعفين تابعين لوزارة الحالات الطارئة توجهوا إلى مكان الحادث.

واختفت الطائرة عن شاشات الرادار أثناء وجودها على ارتفاع 10 آلاف متر.

وأكدت الخطوط الجوية الماليزية الخميس "فقدان الاتصال" مع إحدى طائراتها في أجواء أوكرانيا.

وكتبت شركة الطيران على حسابها على موقع تويتر أن الخطوط الجوية الماليزية فقدت الاتصال مع الرحلة إم إتش 17 المقبلة من أمستردام. وأضافت أن الموقع الأخير الذي عرف لها كان فوق أوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستعلن عن تفاصيل إضافية قريباً.

وإثر الإعلان عن الحادث انخفضت بورصة وول ستريت مع خشية المستثمرين من انعكاسات التوتر في المنطقة على الاقتصاد العالمي.

ولم يستبعد رئيس أوكرانيا بترو بوروشنكو أن تكون الطائرة أسقطت.