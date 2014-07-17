22 ألف نازح و900 ألف فلسطيني في غزة بدون مياه

ذكر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، أن 900 ألف فلسطيني في غزة يعيشون بلا إمدادات للمياه بسبب عدم القدرة علي إصلاح أو تشغيل مرفق المياه، وتم تدمير 1660 ألف منزل، ولقي 214 فلسطينيا حتفهم وأصيب 1585 ألف آخرين منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد القطاع.

وأضاف التقرير الذي صدر الخميس، أن 22.600 فلسطيني أصبحوا من النازحين ويتخذون من مدارس "الأونروا" مأوى لهم، مشيرا إلى أن نحو 1600 أسرة (9900 شخص) التي دمرت منازلها كلية تحتاج إلى مساعدات عاجلة من بينها الفرش والبطاطين وأدوات المطبخ.

كما أن قرابة ألفي أسرة (130000 شخص) دمرت منازلها ولكن مازالت صالحة للسكن، وأيضاً هناك 72 ألف أسرة أخرى تعيش في منازل أقل تدميرا وتحتاج إلى مساعدات لإصلاحها.

وأفاد التقرير بأن 81 مدرسة دمرت منذ بداية العملية الإسرائيلية نظرا لقربها من المواقع المستهدفة من الغارات وتحتاج إلى إصلاحات.

وأشار التقرير، إلى أن برنامج الغذاء العالمي قام بتوزيع الخبز والمعلبات الجاهزة على الفلسطينيين الذين يعيشون في مدارس الأونروا ومساعدات غذائية لحوالي ألفين من المرضى والموظفين في المستشفيات.

وأوضح التقرير، أن الاونروا قامت بتوزيع الحصص الغذائية الدورية على أكثر من 8 آلاف من المستفيدين من خلال 7 مراكز للتوزيع.

ولفت إلى أن معبر "ايريز" مفتوح للحالات الدولية والاستثنائية ومعبر رفح للحالات الطبية وتوصيل الإمدادات الغذائية والطبية من جمعية الهلال الأحمر المصري.