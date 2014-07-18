إسرائيل تقلص عدد دبلوماسييها بتركيا بعد مظاهرات ضدها

قال متحدث باسم السفارة الإسرائيلية في تركيا لوكالة فرانس برس الجمعة إن إسرائيل قررت تقليص طاقمها الدبلوماسي في تركيا غداة تظاهرات عنيفة مناهضة لإسرائيل مساء الخميس في اسطنبول وأنقرة.

وأضاف المصدر نفسه أن "وزير الخارجية (أفيغدور) ليبرمان أصدر بيانا بعد تظاهرات الأمس وأمر بتقليص الطاقم الإسرائيلي في السفارة والقنصلية". وأشار إلى أن قرار الإجلاء يتعلق أيضا بعائلات الدبلوماسيين الإسرائيليين في تركيا.

وطردت تركيا السفير الإسرائيلي لديها واستدعت سفيرها في 2011 بعد سقوط عشرة أتراك في هجوم شنته القوات الإسرائيلية ضد سفينة مافي مرمرة التي كانت في طريقها لكسر الحصار عن قطاع غزة في مايو 2010.

وقد تقلص عدد الطاقم الدبلوماسي الإسرائيلي في تركيا منذ ذلك الوقت.

وتظاهر مئات الأتراك بدعوة من منظمات إسلامية في اسطنبول ليل الخميس الجمعة، وهاجموا فجرا القنصلية الإسرائيلية ما تطلب تدخلاً من القوات الأمنية التي لجأت إلى الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفرقة المحتجين.